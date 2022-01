Aston Villa x Manchester United: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Aston Villa enfrenta o Manchester United neste sábado, 15 de janeiro às 14:30h (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 22ª rodada da Premier League.

O Manchester United é apenas o 7º colocado com 31, enquanto o Villa é o 14º com 22. Os mandantes devem promover a estreia do brasileiro Coutinho.

2️⃣3️⃣ 🤝 2️⃣7️⃣ — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2022

Onde vai passar

A partida será transmitida pelo Star+

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Aston Villa x Manchester United:

inter@

Prováveis Escalações

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Ramsey, Luiz, Sanson; Buendia, Watkins, Coutinho. Técnico: Steven Gerrard

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes; Ronaldo, Cavani. Técnico: Ralf Rangnick

Ficha técnica de Aston Villa x Manchester United

Local: Villa Park, em Birmingham

Data: 14:30h (de Brasília), sábado, 15 de janeiro

Árbitro: D. Coote

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte