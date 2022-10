Aston Villa x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Aston Villa e Chelsea entram em campo neste domingo (16), às 10h de Brasília, no Villa Park, em Birmingham (ING), para disputar a 11ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League.

O Aston Villa não faz um bom início de temporada e está próximo da zona de rebaixamento. Os Villains ocupam atualmente a 16ª colocação, com apenas nove pontos. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o vice-lanterna Nottingham Forest, fora de casa. Já o Chelsea está na parte de cima da tabela. Os Blues estão na quarta posição, com 16 pontos. Na última rodada da Premier League, vitória por 3 a 0 sobre o Wolves, em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings e Young; McGinn, Douglas Luiz e Ramsey; Buendia, Watkins e Coutinho. Técnico: Steven Gerrard.

Chelsea: Kepa; Chalobah, Thiago Silva e Koulibaly; Azpilicueta, Kovacic, Loftus-Cheek e Chilwell; Mount; Pulisic; Aubameyang. Técnico: Graham Potter.

ASTON VILLA X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Data: 16/10/2022 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Robert Jones (ING)

Assistentes: Lee Betts (ING) e Ian Hussin (ING)

Árbitro de Vídeo (VAR): Stuart Attwell (ING)