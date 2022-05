Aston Villa x Burnley: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Aston Villa e Burnley se enfrentam em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será nesta quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Villa Park, em Birmingham.

O Aston soma 44 pontos e estão em 14º na tabela. A equipe apenas cumpre tabela, já que não tem mais nenhuma perspectiva na competição. Sem risco de rebaixamento, a equipe também não pode conquistar vaga em torneio internacional.

Já o Burnley briga para escapar do rebaixamento. A equipe precisa dos três pontos e espera um tropeço do Everton. Se perder o jogo, o time estará rebaixado. Caso contrário, a disputa vai para a última rodada do torneio.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa: Martínez; Mings, Digne, Chambers, Cash; Ramsey, Douglas Luiz, McGinn; Danny Ings, Buendía e Watkins. Técnico: Steven Gerrard.

Burnley: Pope; Collins, Kevin Long, Lowton; Roberts, Brownhill, Cork, McNeil, Taylor; Weghorst e Cornet. Técnico: Michael Jackson.

FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Burnley

Data e hora: 19/05. às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Villa Park, em Birmingham (ING)