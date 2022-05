Aston Villa avança em compra de Philippe Coutinho, emprestado pelo Barcelona

Philippe Coutinho teria fechado acordo com o Aston Villa, que deve comprar o meia do Barcelona. A informação foi dada nesta terça-feira (10) pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. A negociação gira em torno de R$ 110 milhões de reais.

O brasileiro vinha negociando as condições com o clube, já que deseja permanecer no time da Premier League. Ele já teria acertado a transferência e, agora, falta apenas o acerto entre o Aston Villa e o Barça.

O jornalista afirma que os clubes ainda vão conversar sobre a forma de pagamento dos cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões).

O meia chegou ao Aston por empréstimo, onde está desde o início de janeiro, para ficar até o fim da temporada. O time inglês banca cerca de 65% do salário de Coutinho, que tem o maior salário do atual elenco do Barcelona.

No time inglês, o brasileiro fez 15 jogos e soma quatro gols, além de três assistências. No entanto, após um bom início, o jogador não balança as redes ou dá um passe para gol há sete rodadas da Premier League.

Com o negócio encaminhado, o meia deve encerrar a passagem dele pelo Barcelona. O brasileiro chegou ao time em janeiro de 2018, vindo do Liverpool, numa transferência que chegou a 135 milhões de euros.

Coutinho também atuou no Bayern de Munique em 2019/20, por empréstimo. Lá, jogou 38 partidas, fez 11 gols e deu nove assistências.

No entanto, em dezembro de 2020, ele sofreu grave lesão no joelho, sofreu três cirurgias e ficou parado por mais de nove meses. Vestindo a camisa do Barça, ele atuou em 106 jogos, fez 26 gols e deu 12 assistências.