Assista ao vivo o julgamento do Crato por suspeita de manipulação de jogos no Campeonato Cearense

O pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (TJDF-CE) julga agora o caso que envolve o Crato por suspeita de manipulação de jogos no Campeonato Cearense.

ENTENDA O CASO:

O Crato é investigado por suspeita de manipulação de jogos no certame estadual. A ação que pede a exclusão do time caririense é movida por Maracanã e Icasa. Os clubes têm interesse na exclusão da equipe. O primeiro teria ido às quartas de final do Cearense e o segundo não seria rebaixado e punido após uma escalação irregular.