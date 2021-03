Assembleia Legislativa do Rio rebatiza Maracanã em homenagem a Pelé; mudança depende de sanção

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nessa terça-feira (9) a mudança do nome oficial do Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho, para Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

A alteração foi aprovada pelos deputados em regime de urgência, mas ainda depende da aprovação do governador em exercício, Cláudio Castro, que tem o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar a troca.

Caso seja aprovada, somente o Maracanã receberá o novo nome. Já o complexo esportivo, que contempla o ginásio Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros, continuarão se chamando Mário Filho.

Texto

O deputado André Ceciliano (PT), presidente da Alerj, é responsável pela autoria do Projeto de Lei 3.489/21, que propõe a mudança. O texto prevê que as placas com o novo nome do estádio deverão fazer menção ao milésimo gol de Pelé.

“A utilização de nomes de pessoas vivas nos bens pertencentes ao patrimônio público tem sido uma preocupação da sociedade para zelar pelo que é de todos e impedir a privatização do patrimônio público. Mas, nesse caso, essa é uma justa homenagem a uma pessoa reconhecida mundialmente pelo seu legado no futebol brasileiro e pela prestação de relevantes serviços ao nosso país”, justificou o petista.

Ceciliano assina o PL ao lado dos deputados Bebeto (Pode), Marcio Pacheco (PSC), Eurico Junior (PV), Carlos Minc (PSB), Coronel Salema (PSD) e Alexandre Knoploch (PSL).

Protesto

O neto de Mário Filho, também jornalista Mário Neto, se posicionou contra a troca de nomes do estádio. “Lamentável essa atitude. Uma barbaridade. Tiraram com uma canetada. Eu não vou brigar com quem não conhece Mário Filho, não conhece nada de esportes. Tô chateado, mas não vou levar à frente”, disse o jornalista.

O Maracanã foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950, tendo completado em 2020, 70 anos. Inicialmente batizado de Estádio Municipal, o equipamento teve um amistoso entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo como a primeira partida oficial. O jogo terminou com vitória dos paulistas por 3 a 1.