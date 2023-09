Assembleia Geral de Sócios do Fortaleza será convocada para decidir sobre criação da SAF

A Assembleia Geral de Sócios do Fortaleza será convocada para decidir sobre a aprovação do novo Estatuto e a criação da SAF. O clube informou que a data para o encontro será divulgada no momento oportuno. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do clube, neste sábado (16), no auditório da Arena Castelão.

Oito ex-presidentes, sócios-proprietários e conselheiros participaram da reunião que autorizou a convocação da assembleia. Atual presidente, Marcelo Paz, além de Marcos Almeida (Conselho Fiscal), Átila Roriz (Conselho de Ética) e Wendell Regadas (Conselho Deliberativo) também participaram do encontro.

A decisão foi aprovada com 98% dos votos, sendo 76 a favor e apenas 1 contra. Já o parecer da Comissão para Assuntos Legais e Estatutários sobre o novo estatuto teve aprovação de 94% dos votos (72 a favor e 4 contra).

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (20), quando enfrenta o São Paulo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre as equipes será às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.