Assembleia do Conselho Deliberativo do Ceará mantém comissão eleitoral e votação híbrida

O Conselho Deliberativo do Ceará realizou uma assembleia extraordinária, na noite desta quinta-feira (26), no CT de Porangabuçu, após decisão judicial, para discutir a eleição do órgão interno. Por maioria dos votos, foi determinada a manutenção da comissão eleitoral e do formato híbrido do processo eleitoral.

Deste modo, nos próximos dias, a atual diretoria executiva do Vovô irá lançar um edital com detalhes da eleição, como a nova data. Por conta dos pedidos de liminar na Justiça, a eleição precisou ser adiada duas vezes: em 15 de dezembro de 2022 e 23 de janeiro de 2023.

Os candidatos são Danilo Lopes, que lidera a chapa da oposição, intitulada “Conselho de Todos”, e Jamilson Veras, que lidera a chapa da situação, intitulada "Conselho Independente". Por ordem judicial, o time deve disponibilizar a lista completa de todos os integrantes das chapas concorrentes.

Jogada 1º Tempo entrevista candidatos

Legenda: Jamilson Veras e Danilo Lopes são os candidatos à presidência do Conselho Foto: Reprodução/Twitter

O programa Jogada 1º Tempo iniciou, na última terça-feira (24) uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do Ceará. O programa tem início às 12h e é exibido na TV Diário, na rádio Verdinha e nos perfis da Verdinha no YouTube e no Facebook.

O primeiro entrevistado foi o candidato Danilo Lopes, que lidera a chapa da oposição, na terça (24). Nesta sexta (27) será a vez do candidato Jamilson Veras.