Artilheiros do Ceará no ano, Mendoza e Vina não marcam há mais de um mês; veja números

Artilheiros do Ceará na temporada com 19 e 11 gols, respectivamente, Mendoza e Vina vivem jejum de gols e não marcam há mais de um mês com a camisa alvinegra. O colombiano marcou pela última vez na eliminação para o São Paulo pela Copa Sul-Americana, em 10 de agosto, enquanto o camisa 29 não balança as redes desde o triunfo contra o Avaí pela Série A, em 19 de julho.

No período de seca, Mendoza contribuiu com uma assistência no empate do Ceará contra o Flamengo pelo Brasileirão. Desde a eliminação para o São Paulo, disputou cinco partidas. Vina, por sua vez, participou de nove duelos, sem contribuir diretamente para gols do Alvinegro de Porangabuçu.

Com a vitória diante do Santos no último sábado (10), o Ceará quebrou o jejum de vitórias no returno da Série A. No período, disputou seis partidas, tendo marcado seis gols. Mendoza (vs Palmeiras e vs Botafogo), Zé Roberto (vs RB Bragantino e vs Santos), Jô (vs Flamengo) e Guilherme Castilho (vs Santos) balançaram as redes no 2° turno do Brasileirão até agora.

Veja números de Mendoza e Vina na temporada

Mendoza

Partidas: 46

Minutagem em campo: 3.607

Gols: 19

Assistências: 3

Vina

Partidas: 45

Minutagem em campo: 3.599

Gols: 11

Assistências: 5

