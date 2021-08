Artilheiro no Fortaleza, Robson reencontra São Paulo como algoz na temporada de 2021

O Fortaleza enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (25), pelas quartas da Copa do Brasil. O jogo de ida ocorre às 21h30, no Morumbi - a volta está prevista para 15 de setembro. E o duelo pode ter um sabor especial para o atacante Robson, artilheiro leonino na temporada com 12 gols. O atleta tem pela frente um clube que lhe concedeu poucas oportunidades na carreira.

Natural de Sumaré, interior paulista, foi revelado pela Ponte Preta e rodou por diversos equipes até receber a grande chance até então: ser contratado pelo São Paulo em 2016 após se destacar na Série B. A passagem teve início promissor, mas foi freada quando Rogério Ceni foi contratado.

Legenda: Robson não agradou ao técnico Rogério Ceni com a camisa do São Paulo Foto: Érico Leonan / São Paulo

Sem espaço, retornou ao Paraná, onde teve sucesso na Segundona, e depois passou por Bangkok United, da Tailândia, e Coritiba até surgir como reforço do Fortaleza, assinando contrato até 2023. No São Paulo, foram setes jogos e um gol.

Com 30 anos, o centroavante se firmou sob comando de Juan Pablo Vojvoda e está entre os principais goleadores da Série A de 2021, com sete bolas na rede. No Leão, conquistou o Campeonato Cearense e se tornou titular ao lado de David no ataque.

Algoz do São Paulo

Na atual temporada, Fortaleza e São Paulo já se enfrentaram no Morumbi. Na ocasião, o confronto foi válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro e terminou com vitória cearense por 1 a 0.

O placar do jogo, disputado em julho, foi definido justamente por Robson. Curiosamente, em 2020, quando vestia as cores do Coritiba, o centroavante também marcou, dessa vez no empate em 1 a 1 no estádio Couto Pereira, pelo Brasileirão da época.