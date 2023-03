Artilheiro, Galhardo revela bastidores do Fortaleza antes do jogo e diz: 'a gente estava preparado'

Artilheiro do Fortaleza na temporada, Thiago Galhardo abriu o placar na vitória leonina por 4 a 0 em cima do Deportivo Maldonado. O jogador balançou as redes no fim do 1º tempo, na Arena Castelão, nesta quinta-feira (2), e chegou ao sétimo gol em 2023. O atacante admite não ter sido tão efetivo na conclusão de ataque e revela conversas com demais jogadores sobre a importância de avançar na Libertadores. Além disso, avaliou o novo gramado do estádio.

“Hoje nós tivemos uma supremacia grande, muito diferente do jogo de lá. Onde nós criamos muitas oportunidades. Acho que eu nunca tive tanta oportunidade num jogo como tive hoje e estou falando de 15 anos de carreira. Acabei não sendo tão efetivo, fazendo um gol só. Mas esse gol é tão importante quanto os outros porque abre e acaba tendo que expor eles, e nosso jogo no contra-ataque é muito bom”, avaliou.

“No jogo de lá, todo mundo questionou muita coisa. Falei: professor, é Libertadores. Em casa, a gente vai jogar mais, ter o público a nosso favor, ter posse de bola, vai criar mais oportunidade. Tem a questão mental, tática, tudo muda. Eles jogaram lá de um jeito e vieram, aqui, nos respeitando com uma linha de cinco. A gente estava preparado para o que viesse. Na verdade, você treina de um jeito, acaba mudando, e a gente está preparado independentemente de quem comece”, pontuou.

O jogador também avaliou o novo gramado da Arena Castelão, entregue após três meses de reforma. Galhardo ressalta alguns pontos a serem melhorados no local.

“Nós treinamos de um jeito e foi nos apresentado hoje, para o jogo, de uma outra forma, um pouco mais baixo. Tem muita areia ainda. Acho que pelo tempo que teve para poder se preparar, poderia ter se preparado melhor. Nos falaram que em 30 dias vão entregar da forma que a gente espera e deseja. Não é uma reclamação, é uma constatação. Mas acho que pode melhorar para que possa ter menos areia, para que a bola possa rolar e não quicar tanto como tem acontecido. Talvez, se não chovesse, acho que a gente poderia ser um pouco prejudicado na forma como a gente pensa e trabalha para jogar”, destacou o atleta.

O Fortaleza está classificado para a semifinal do Campeonato Cearense, é líder do Grupo A da Copa do Nordeste e garantiu a vaga na 3ª fase da Liberta. Galhardo relembra o momento difícil no Brasileirão de 2022 e revela momentos de bastidores com os colegas de equipe.

“Falei antes da partida aos jogadores… Acho que não começou hoje nossa pré-Libertadores. Começou no returno do ano passado, que a gente fez aquela linda campanha e conseguimos essa vaga. E a gente só está concretizando algo ainda do ano passado. Então, é para a gente poder aproveitar e desfrutar disso... porque eles (torcedores) estavam juntos conosco lá atrás, quando a gente viveu um momento onde ninguém acreditava que sairíamos do rebaixamento, muito menos que chegaríamos uma pré-Libertadores. Hoje a gente já garantiu uma competição internacional, mas trabalhamos para que a gente possa estar na Libertadores”, concluiu.

O Leão volta a campo no próximo domingo (5), quando enfrenta o Ceará em mais um Clássico-Rei. O duelo, válido pela Copa do Nordeste, será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: