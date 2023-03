Artilheiro do Fortaleza na Libertadores 2022, Romero ainda não foi utilizado no torneio em 2023

O atacante argentino Silvio Romero ainda não foi utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em jogos da Libertadores em 2023. Em três jogos disputados pelo Fortaleza na competição na atual temporada, Silvio Romero permaneceu no banco em todos eles. O atacante, que foi o artilheiro da equipe na última edição do torneio, perdeu espaço no ataque tricolor.

DEPORTIVO MALDONADO 0 X 0 FORTALEZA

Romarinho (titular)

Thiago Galhardo (titular)

Guilherme (entrou)

Lucero (entrou)

FORTALEZA 4 X 0 DEPORTIVO MALDONADO

Romarinho (titular)

Thiago Galhardo (titular)

Guilherme (entrou)

Lucero (entrou)

FORTALEZA 0 X 1 CERRO PORTEÑO

Romarinho (titular)

Thiago Galhardo (titular)

Yago Pikachu (entrou)

Guilherme (entrou)

Lucero (entrou)

Júnior Santos (entrou)

Ao todo, foram seis atacantes utilizados pelo argentino Juan Pablo Vojvoda nas três partidas que o Fortaleza disputou na Libertadores 2023. Inclusive reforços mais recentes, como Guilherme e Júnior Santos, já disputaram jogos desta edição da principal competição internacional do futebol sul-americano.

ATACANTES UTILIZADOS POR VOJVODA NA LIBERTADORES 2023

Romarinho

Thiago Galhardo

Guilherme

Lucero

Yago Pikachu

Júnior Santos

Na Libertadores 2022, Silvio Romero disputou sete partidas com a camisa do Tricolor do Pici, somando quatro gols marcados. O experiente atacante balançou as redes diante do Alianza Lima-PER, do River Plate-ARG, do Colo-Colo-CHI e do Estudiantes-ARG.

GOLS DO FORTALEZA NA LIBERTADORES 2022

Silvio Romero (4 gols)

Moisés (3 gols)

Renato Kayzer (1 gol)

Hércules (1 gol)

Yago Pikachu (2 gols)

Apesar de ainda não ter disputado nenhuma partida da Libertadores em 2023 com a camisa do Fortaleza, Romero chegou a ser utilizado por Vojvoda em outras competições. Em 2023, o atacante argentino soma cinco jogos pela Copa do Nordeste e quatro pelo Campeonato Cearense. Ao todo, ele disputou nove jogos e marcou três gols.

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño na última quinta-feira (9) na Arena Castelão. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (16), desta vez no Paraguai. O Fortaleza precisa reverter o placar do jogo de ida para garantir classificação para a fase de grupos da Libertadores 2023.