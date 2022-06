Artilheiro do Fortaleza em 2021, Robson encerra jejum de 13 jogos em 2022 com gol contra Flamengo

O atacante Robson encerrou um jejum de 13 jogos sem gols pelo Fortaleza neste domingo (5). Titular contra Flamengo, marcou na vitória por 2 a 1, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

No retrospecto recente, a última vez que tinha conseguido uma bola na rede foi em 26 de março, em triunfo diante do Náutico, na semifinal da Copa do Nordeste. Em 2022, é o 3º gol em 24 partidas, o primeiro foi na goleada frente ao Pacajus por 5 a 0, pelas quartas do Campeonato Cearense.

Assim, o jogador de 31 anos busca recuperar o melhor momento pelo Leão. A chegada foi no último ano, quando conseguiu 15 gols em 57 partidas, além de seis assistências, sendo decisivo e artilheiro do clube.

O contrato no Fortaleza é até dezembro de 2019. Para o setor, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta com sete alternativas: Silvio Romero, Moisés, Romarinho, Ángelo Henríquez, Depietri, Renato Kayzer e Igor Torres.

Desempenho de Robson com a camisa do Fortaleza

Legenda: Robson foi um dos artilheiros do Fortaleza em 2021 com 15 gols Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Temporada 2021 x Temporada 2022

Jogos: 57 x 23 Minutos: 3,488 x 1.028 Gols: 15 x 3 Assistências: 6 x 1

Jejum de gols de Robson encerrado no Fortaleza

Flamengo 1x1 Fortaleza | Série A (Marcou gol) Fortaleza 0x1 Ceará | Série A Colo-Colo x Fortaleza | Libertadores Fortaleza x Fluminense | Série A Alianza Lima 0x2 Fortaleza | Libertadores Vitória-BA 0x1 Fortaleza | Copa do Brasil Fortaleza 1x1 São Paulo | Série A Fortaleza 1x1 River Plate | Libertadores Corinthians 1x0 Fortaleza | Série A Caucaia 0x0 Fortaleza | Campeonato Cearense Internacional 2x1 Fortaleza | Série A Fortaleza 0x1 Cuiabá | Série A Fortaleza 1x0 Sport | Copa do Nordeste Sport 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste Fortaleza 2x0 Náutico | Copa do Nordeste (Marcou gol)