Artilheiro do Ceará na Copa do Nordeste, Victor Luís celebra boa fase: "A gente trabalha para isso"

Artilheiro do Ceará ao lado de Vina e Mendoza, com dois gols marcados, o lateral-esquerdo Victor Luís está entre os protagonistas neste início de temporada alvinegra. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), o camisa 33 celebrou a boa fase

"É gratificante demais. A gente trabalha tanto para isso, para dar uma assistência, poder fazer bons jogos, e dentro de uma partida conseguir marcar dois gols, é um sentimento muito bom, ainda mais vestindo a camisa do Ceará. Isso me deixou muito feliz, a minha família muito feliz, poder reviver grandes momentos no Castelão."

Um dos gols de Victor Luís surgiu de uma cobrança de falta contra o Globo-RN. O lateral-esquerdo revelou que não há um estilo próprio na hora das cobranças, mas que busca aperfeiçoar as batidas após os treinamentos de Tiago Nunes.

"Eu sou um cara que arrisco bastante. Até me zoaram bastante no outro jogo que teve a falta e eu bati mal demais. Tive uma cobrança interna dentro de casa, do meu pai. Eu procuro arriscar porque eu treino para isso também. Sempre que termina os treinos, eu fico depois, pego os goleiros, encho o saco, mesmo estando cansado, para aperfeiçoar essas batidas de longe, mais próximas da área também. Creio que esses treinamentos, eu consigo levar para o jogo. Vou continuar treinando."

Nas últimas duas partidas pela Copa do Nordeste, dois empates com o Ceará atuando melhor do que o adversário. Pela frente, a equipe de Tiago Nunes terá o Atlético de Alagoinhas e o resultado positivo pode dar tranquilidade ao Alvinegro de Porangabuçu. Para Victor Luís, o grupo está evoluindo tecnicamente.

"Claro que o resultado é sempre mais importante do que qualquer coisa. Nós temos que entender que estamos evoluindo ainda. É nossa 6ª partida, estamos evoluindo fisicamente, tecnicamente, o grupo está se conhecendo mais, os jogadores novos. Infelizmente, o resultado não veio (contra Sampaio Corrêa-MA e Sport). Nós costumados dizer: 'é melhor você evoluir sem perder, do que fazer uma excelente partida e acabar perdendo'. Claro que não ficamos satisfeitos com esses resultados, porque sempre entramos para ganhar, independente da partida ou adversário que for. Sempre vamos entrar para evoluir e para vencer também."