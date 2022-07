Artilheiro do Ceará, Mendoza está entre os maiores finalizadores do 1º turno do Brasileiro

Atacante do Ceará, Stiven Mendoza está entre os cinco maiores finalizadores do Brasileirão no 1º turno, que teve 18 rodadas. O colombiano também está entre os artilheiros do torneio nacional.

Entre os finalizadores, o jogador está atrás de Germán Cano (Fluminense), Calleri (SPFC), Marcos Leonardo (Santos) e Gustavo Scarpa (Palmeiras). Mendoza teve 20 finalizações certas

MAIORES FINALIZADORES DO BRASILEIRÃO - 1º Turno

1. Cano (Fluminense) 28 FC - 26 FE (18 jogos)

2. Jonathan Calleri (SPFC) - 20 FC - 24 FE (17 jogos)

3. Marcos Leonardo (Santos) - 20 FC - 26 FE (16 jogos)

4. Gustavo Scarpa (Palmeiras) - 20 FC - 40 FE (17 jogos)

5. Stiven Mendoza (Ceará) - 20 FC - 21 FE (14 jogos)

*FC (Finalizações Certas); FE (Finalizações Erradas)

*Dados Footstats

No Ceará, o atleta colombiano é seguido pelo meia Vina (14 FC e 15 FE - 14 jogos), Lima (9 FC e 17 FE - 13 jogos) e Cléber (8 FC e 7 FE - 12 jogos). Erick fecha a conta dos 5 primeiros do Alvinegro. Dos 13 jogos que disputou, foram 7 finalizações certas e 13 erradas.

Stiven Mendoza é o artilheiro do Alvinegro no Brasileiro, com 7 gols marcados. O saldo também o coloca entre os primeiros da lista de goleadores da competição neste primeiro turno.

ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO - 1º Turno

1 - Cano (Fluminense) - 11 gols

2 - Calleri (São Paulo) - 9 gols

Pedro Raul (Goiás) - 9 gols

3 - Bissoli (Avaí) - 8 gols

4 - Rony (Palmeiras) - 7 gols

Mendoza (Ceará) - 7 gols

Terans (Athletico-PR) - 7 gols

Luciano (SPFC) - 7 gols

Marcos Leonardo (Santos) - 7 gols

Hulk (Atlético-MG) - 7 gols

5 - Erison (Botafogo) - 6 gols

Róger Guedes (Corinthians) - 6 gols

Gustavo Gómez (Palmeiras) - 6 gols

Léo Gamalho (Coritiba) - 6 gols

O Ceará vem em campanha de recuperação na tabela. O Vovô é o 11º com 24 pontos. A equipe volta a campo no segundo turno do Brasileirão contra o Juventude, no domingo (24), às 16h (de Brasília). O duelo será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil