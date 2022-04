Artilheiro do Ceará, Mendoza celebra vitória na Sul-Americana: "a gente jogou como final"

O Ceará estreou com vitória de virada contra o Independiente-ARG nesta terça-feira (5), por 2 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana de 2022. O Vovô saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada no 2º tempo. Autor do gol de empate, Mendoza celebrou o triunfo alvinegro e o desempenho coletivo.

"Eu falei que seria um jogo difícil e que era final por causa da importância do campeonato. A gente sempre pensou que a gente podia (vencer), se fizesse tudo que o treinador falou, sair com os três pontos da nossa casa. O time brigou, deu o máximo, e a gente jogou como final, nosso time se entregou, lutou até o final, mesmo com o placar atrás. A gente sempre se entregou, nós botamos na nossa cabeça que o jogo seria difícil, que terminamos de ficar com a bola como o treinador falou, treinou ,e foi isso que a gente fez. Era muito importante começar com pé direito”, afirmou.

Na atual temporada, Mendoza soma cinco gols em 14 partidas, se sagrando o artilheiro do time. Destaque ofensivo, o colombiano pontuou que o resultado é mais importante que a marca individual.

"Fiz o gol, fiquei feliz. A torcida nos apoiou, foi importante pra nós, graças a Deus saiu mais um gol, e conseguimos sair com os três pontos", declarou o atacante em coletiva de imprensa da Conmebol.

Na Sula, o Ceará está no Grupo G, com General Caballero-PAR e La Guaira-VEN. A próxima partida, no entanto, é contra o Palmeiras, sábado (9), às 21h, fora de casa, pela 1ª rodada do Brasileirão.