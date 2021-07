Artilheiro David volta ao ataque do Fortaleza e prega respeito ao CRB: "jogo perigoso"

O técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou dois importantes retornos para montar o Fortaleza de olho na partida contra o CRB, às 16h30min desta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Titi e o atacante David, que ficaram fora contra o Bragantino por suspensão, estão de volta. O camisa 17, que é o artilheiro do Tricolor na temporada, pregou respeito ao adversário alagoano.

"Sabemos que é um campeonato muito difícil e que um resultado positivo no primeiro jogo nos dá mais confiança. A gente vem em uma sequência muito boa, estamos bastante confiantes, mas é um jogo perigoso. A gente precisa ter muito cuidado, mas temos tudo para conquistar uma grande vitória", afirmou.

David é peça muito importante no ataque Tricolor. Ele está no topo da artilharia do Fortaleza nesta temporada, com 11 gols. Recentemente, o atacante Robson empatou com o camisa 17.

Além do gols, David tem ainda cinco assistências, totalizando 16 participações diretas em gols do Leão do Pici na temporada. É o jogador que mais esteve diretamente envolvido em gols da equipe, ao lado também de Robson.