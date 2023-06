Artilheiro da Europa: Haaland vence Chuteira de Ouro da temporada 2022/2023; veja números

Com o fim das ligas nacionais na Europa, o atacante norueguês Erling Haaland, atleta do Manchester City, da Inglaterra, foi o vencedor da Chuteira de Ouro 2022/2023. O prêmio é concedido ao atleta com mais gols e mais pontos entre os campeonatos nacionais do Velho Continente.

Na atual temporada, Haaland marcou 36 gols pelo City no Campeonato Inglês e totalizou 72 pontos na disputa pelo prêmio individual. Vale lembrar que quanto mais qualificado é o campeonato que o jogador disputa, maior a sua pontuação. Na Inglaterra, cada gol no campeonato tem peso dois.

O segundo colocado do ranking foi o atacante Harry Kane, do Tottenham, que também atua na Inglaterra. Kane marcou 30 gols e somou 60 pontos. Fechando o top 3, está Mbappé com 29 gols (58 pontos) no Campeonato Francês. O brasileiro mais bem colocado na lista da temporada 2022/2023 foi o atacante Malcom, do Zenit. Ele marcou 23 gols no Campeonato Russo e ficou na 22ª posição.

VEJA O TOP-10: Haaland (Manchester City) - 72 pontos Harry Kane (Tottenham) - 60 Mbappé (PSG) - 58 Lacazette (Lyon) - 54 Osimhen (Napoli) - 52 Jonathan David (Lille) - 48 Lewandowski (Barcelona) _ 46 Enter Valencia (Fenerbahçe) - 43,5 Folarin Balogun (Reims) - 42 Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Loïs Openda (Lens) - 42

Últimos ganhadores da Chuteira de Ouro:

2022/23 - Haaland (Manchester City)

2021/22 - Lewandowski (Bayern de Munique)

2020/21 - Lewandowski (Bayern de Munique)

2019/20 - Immobile (Lazio)

2018/19 - Messi (Barcelona)

2017/18 - Messi (Barcelona)

2016/17 - Messi (Barcelona)

2015/16 - Luis Suárez (Barcelona)

2014/15 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2013/14 - Luis Suárez (Liverpool)