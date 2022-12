Artilheiro da Copa, Mbappé é alvo de ofensas transfóbicas e racistas

Apontado como o melhor jogador da Copa do Mundo do Catar até o momento, o atacante Kylian Mbappé está sendo alvo de ofensas racistas e transfóbicas durante a competição. O atleta francês, que hoje marcou dois gols na vitória da França por 3 a 1 sobre a Polônia pelas oitavas de final e assumiu a artilharia com cinco gols, vem sofrendo ataques nas redes.

As ofensas transfóbicas são voltadas ao suposto affair de Mbappé, a modelo francesa de origem argelina Inès Rau. A mulher trans é apontada desde maio, por diferentes veículos da imprensa europeia, como companheira do jogador. Os dois nunca se manifestaram ou oficializaram a relação.

Inès realizou a transição de gênero aos 16 anos. Nas redes sociais, a modelo não comenta sobre a Copa do Mundo, mantém a rotina com publicações das campanhas publicitárias e nem segue o atacante.

Há duas semanas, Inès foi ofendida em cântico transfóbico veiculado durante transmissão da emissora de televisão argentina "TyC Sports". A música também contou com frases racistas destinadas a Mbappé.

"Eles jogam na França mas são todos de Angola. Que lindo vão correr, comem travestis como o p** do Mbappé. Sua velha é nigeriana, seu velho é camaronês, mas no documento é naturalizado francês", diz trecho da música.

O artilheiro tem evitado a imprensa desde o início da Copa do Catar, uma situação que deve levar a França a ser multada.

Os 'Bleus' encaram o vencedor de Inglaterra x Senegal nas quartas de final da Copa do Mundo.

