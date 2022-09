Artilheira do Ceará, Michele Carioca acredita no título do Brasileiro A2; veja entrevista

Michele Carioca defende: ‘Deus ainda realiza sonhos’. Maior artilheira do Ceará na temporada e na história do clube, a atacante das Meninas do Vozão balançou as redes 31 vezes para o time, sete no Brasileiro A2 deste ano. Em conversa com o Diário do Nordeste, a jogadora ressalta a união do grupo para a conquista do acesso inédito à elite do futebol feminino e reconhece o desafio diante do Athletico-PR na busca pelo título.

“Desde quando cheguei aqui, o time cresceu muito. Evoluiu como grupo. Esse ano o time foi diferente pelo grupo, pela união. Conseguimos o acesso por causa disso. Deu certo o objetivo, de conseguir o acesso, pela união que se formou. Foi o diferencial”, avaliou.

Depois de três tentativas de conquistar o acesso à Série A 1, as Meninas do Vozão alcançaram o que era o maior objetivo da temporada. Em 2022, garantiram a vaga ao eliminar o Real Ariquemes. Sob comando de Erivelton Viana, o grupo fez a melhor campanha do torneio até a derrota para o Athletico-PR, no jogo de ida da final. Michele explica o desafio.

“A gente entrou na competição querendo chegar na final, mas sabíamos que seria difícil. Graças a Deus, com união, conseguimos conquistar o primeiro objetivo que era o acesso, de colocar o futebol feminino do Ceará na elite do futebol. Sabemos que vai ser difícil, a gente joga contra o resultado. A torcida alvinegra pode esperar muito desse grupo, porque vamos fazer de tudo para tentar reverter esse placar e vamos dar nosso melhor. Temos uma caminhada para reverter o placar, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser”, avaliou a jogadora.

Legenda: Michele fala sobre a expectativa de conquistar o título no sábado. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Para Michele Carioca, o momento mais complicado da equipe no torneio foi na semifinal contra o Real Ariquemes. As Meninas do Vozão venceram o primeiro duelo por 1 a 0. Em casa, o time de Rondônia buscou o resultado, mas as alvinegras seguraram o empate em 2 a 2 e conquistaram vaga inédita na final.

Planejamento

Essa é a terceira temporada dela no time alvinegro. A atacante diz ainda não pensar no futuro, mas revela procura de outras equipes. No entanto, explica que o foco é a final, o Campeonato Cearense e a Copa Maria Bonita, competição inédita que vai reunir equipes do Nordeste e do exterior. A jogadora já passou por times como Flamengo, Ferroviária e São José dos Campos.

O desejo de jogar futebol brotou na infância e continua a alimentar sonhos. No perfil do Instagram, a atleta traz a frase: 'Deus ainda realiza sonhos'. Aos 32 anos, ela anseia pelo título inédito do grupo e da carreira.

"É... Eu, querendo ou não, muitas pessoas falam de idade, isso, aquilo... Hoje eu tô na final. Não importa a idade, nada. E o único título que eu não tenho na carreira é o Brasileiro. No futebol feminino, eu tenho todos os títulos, consegui com o São José dos Campos, mas o único que fui vice foi o Brasileiro. E Deus ainda realiza sonhos", revelou o desejo.

O duelo entre Ceará e Athletico-PR ocorre neste sábado (17), às 15h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas. O duelo será transmitido pela plataforma Eleven Sports. O time perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e precisa vencer por três gols de diferença no placar acumulado. A jogadora pede o apoio da torcida. Veja mais informações sobre ingressos aqui.

“Podem esperar muita entrega, o grupo está focado, se dedicando. Esse grupo, para mim, já é campeão. Só de conseguir o acesso... Mas, para fechar com chave de ouro... Nós queremos muito esse título. Então, torcida alvinegra, contamos com o apoio de vocês e podem ter certeza que vamos dar nosso melhor. As pessoas que falam comigo, todas.. Vai fazer gol, gol disso, gol daquilo... Falei: Deus vai me honrar na hora certa e no momento certo. E vai ser nesse sábado, se Deus quiser”, concluiu.

