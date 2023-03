Arthur Rezende projeta Ceará contra Ituano: 'Queremos a classificação durante os 90 minutos'

Na lista dos cinco jogadores com mais minutos em campo na temporada pelo Ceará, o volante Arthur Rezende concedeu coletiva nesta terça-feira (14), antes do confronto pela Copa do Brasil. De olho no Ituano, o jogador destacou a decisão no estádio Novelli Júnior e o bom momento do Alvinegro.

Já em Itu, interior de São Paulo, o jogador destacou a atenção do elenco alvinegro no campo adversário. De olho na classificação pela Copa do Brasil, Arthur Rezende observa a concentração necessária no confronto.

Arthur Rezende volante do Ceará "A gente sabe que o Ituano vem na crescente nos últimos jogos. Assistimos o jogo contra o Corinthians, é uma equipe muito organizada e acho que o primordial para o jogo é nossa atenção que tem que ser redobrada. Nosso foco, nossa concentração, tem que ser cem por cento para não darmos brecha e conquistar nosso objetivo na competição", apontou o volante.

BOM COMEÇO

Em sua primeira temporada com a camisa do Vozão, Arthur Rezende destaca bom início, mas ressalta que pode evoluir. Segundo ele, a ideia é tentar contribuir ainda mais com o setor ofensivo da equipe, com a chegada da grande área adversária.

"Acredito que é um início bom, de bons números, e, principalmente, coletivamente. Venho ajudando a equipe a fazer bons jogos, a conquistar vitórias, de ter feito um gol e duas assistências", avalia o atleta.

Arthur disputa por espaço na volância alvinegra com Richardson, Caíque Gonçalves, Willian Maranhão e Geovane. Com 13 partidas no ano, o jogador tem mais de 800 minutos jogados e está no top-5 atletas do Ceará.

DECISÃO NAS PENALIDADES

Caso a decisão contra o Ituano termine na igualdade os 90 minutos, a vaga na terceira fase da Copa do Brasil será decidida na cobrança de pênaltis. Arthur Rezende reforça que o elenco realiza treinos nesse fundamento desde a semana passada.

Arthur Rezende volante do Ceará "A gente tem que estar preparado para qualquer situação, claro que vamos entrar no jogo para buscar a vitória, a gente quer conquistar isso durante os 90 minutos. Mas estamos nos preparando para todas as circunstâncias, estamos treinando durante a semana, e, independente da situação nós temos que buscar essa classificação", pondera o jogador.

O Vozão entra em campo na quarta-feira (15), às 19h, para enfrentar o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP. O confronto é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo único, as equipes decidem no interior paulista quem fica com a classificação e a premiação de R$ 2,1 milhões.

ASSISTA A COLETIVA: