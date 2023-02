Arthur Rezende elogia grupo do Ceará e competição interna: 'eleva o nível'

O volante Arthur Rezende concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (20), e avaliou o momento do Ceará na temporada. Titular do técnico Gustavo Morínigo, Arthur elogiou o elenco e a competição interna.

"A competição interna tem que existir. O grupo é de muita qualidade e quem está melhor tem que estar jogando. O professor e a fisiologia sempre avalia segurar um jogador, trocar a cada jogo por causa da parte física. Estamos no início de temporada, e com a sequência de jogos estamos desgastados. A disputa interna é sadia, ela tem que existir e eleva o nível do grupo".

Arthur é um jogador polivalente, que pode jogar de meia ou de segundo volante. O técnico Gustavo Morínigo tem variado o atleta de função dependendo do tipo de jogo ou cenário. Com isso, Arthur avaliou suas funções no Vovô.

"Pelas carateristicas, gosto de sair para o jogo, pisar na área, finalizar, armar, jogar ao lado de um volante que dê mais sustentabilidade. Dá uma confiança maior para chegar mais à frente. Ao mesmo tempo, o volante tem que saber marcar e jogar, não é só o volante de sustentatibilidade. Todos temos que ser agressivos na marcação. Vários jogadores do nosso elenco tem estas condições. O professor vem observando bem, a forma que o adversário jogo e escolhe a forma de jogar".

Proridade?

Indagado sobre a prioridade do Ceará no momento, Arthur Rezende não escondeu que o acesso para a Série A é a meta alvinegra, ainda que tenham outras competições em disputa.

"Acredito que a nossa prioridade sempre foi o acesso. E em termos de Estadual e Copa do Nordeste é entrar para buscar o título. Não tem prioridade entre as duas. O grupo é grande, qualificado e o Ceará entra para buscar o titulo nas duas competições. E no 2º semestre, temos que buscar o acesso".