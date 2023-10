Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Brasileira Feminina

A Seleção Feminina de Futebol está convocada para a Data FIFA de outubro. Nesta segunda-feira (2), o técnico Arthur Elias anunciou a lista com os nomes das 24 atletas que farão parte da equipe que defenderá o Brasil em dois amistosos diante do Canadá. As Guerreiras do Brasil enfrentarão as canadenses nos dias 28 e 31.

Em setembro, o treinador comandou o primeiro período de treinamentos à frente da Seleção. Foram oito dias intensos de trabalho na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

Legenda: Marta é uma das estrelas da Seleção Brasileira Feminina Foto: Fabio Souza/CBF

"A gente conseguiu aproveitar muito bem esses dias na granja. Temos dois confrontos contra o Canadá, uma equipe forte, campeã olímpica, que, com certeza, vai fazer com que a equipe seja testada em todos os momentos, todas as fases do jogo. A ideia é conseguir, nesses dois jogos, dar uma minutagem para boa parte delas. Estarem com a seleção nesse novo ambiente", disse Arthur Elias.

"Espero um Brasil com mais posse de bola, mas uma posse efetiva e criando chances, fazendo gols. Agora é testá-las em jogo internacional", acrescentou o técnico Arthur Elias.

Convocação da Seleção Feminina

Goleiras

Leticia Izidoro - Corinthians

Luciana - Ferroviária

Camila - Santos