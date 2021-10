Arthur Cabral marca na vitória do Basel na Conference League e chega ao 21° gol na temporada 21-22

O atacante Arthur Cabral voltou a balançar as redes com a camisa do Basel-SUI. Diante do Omonia, nesta quinta-feira (21), no St. Jakob-Park, a equipe da Basiléia venceu por 3 a 1, em duelo válido 3ª rodada do Grupo H da UEFA Conference League. Liam Millar e Edon Zhegrova completaram o marcador.

O confronto diante da equipe cipriota, pela competição europeia, foi o primeiro do brasileiro como titular desde que retornou da Seleção Brasileira, na Data FIFA de outubro. No domingo (17), o camisa 10 havia disputado 13 minutos do duelo conta o Sion, pelo Campeonato Suíço, mas não balançou as redes.

Com o gol marcado, Arthur Cabral chegou a incrível marca de 21 gols em 19 partidas na temporada 2021-2022. O brasileiro está a três gols de igualar sua melhor marca da carreira, quando marcou 24 gols em 55 partidas pelo Ceará, na temporada 2018.

Momento do Basel

O triunfo diante do Omonia garantiu a liderança do Grupo H ao Basel. A equipe soma sete pontos em três partidas, com duas vitórias e um empate.

A boa fase também é vista no Campeonato Suíço. Com seis vitórias e quatro empates, a equipe da Basiléia soma 24 pontos, na liderança do certame. O atacante Arthur Cabral, com 11 gols em 10 partidas, é o artilheiro da competição.

