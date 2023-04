Arthur Cabral marca e Fiorentina mantém invencibilidade no Italiano

A Fiorentina recebeu a Atalanta, no Artemio Franchi, em Florença, na Itália e empatou em 1 a 1 em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O ex-atacante do Ceará, Arthur Cabral fez o gol da Viola nesta segunda-feira, enquanto Maehle marcou para os visitantes.

Arthur marcou aos 10 minutos do 2º tempo, de pênalti, empatando o jogo. Foi o 15º gol do Arthur no ano pela Fiorentina, sendo o 7º pelo Campeonato Italiano.

Invencibilidade mantida

Com a igualdade no placar, a Fiorentina chegou a uma sequência de 14 jogos de invencibilidade. A equipe não sabe o que é uma derrota desde o revés com a Juventus, em 12 de fevereiro. Com 42 pontos e em nono na tabela, o próximo jogo da equipe é contra o Lech Poznan, na quinta-feira, pelas quartas da Conference League. Já a Atalanta está na sexta posição, com 49 pontos.