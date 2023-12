Arthur Cabral marca de letra e classifica Benfica para Liga Europa

O Benfica contou com a estrela do atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, para vencer o RB Salzburg, na Áustria, e arrancar uma classificação para a Liga Europa. Os encarnados, entraram em campo como lanternas do Grupo e precisavam vencer para evitar um vexame.

E conseguiram por 3 a 1, com gol do brasileiro de letra, no apagar das luzes, ele que havia acabado de entrar em campo. Isso mesmo, um um minuto em campo, Arthur fez o 3º e confirmou a vitória, em desvio de letra após passe rasteiro de Aursnes

Esta foi a primeira vitória do time português nesta edição da Champions, que chegou aos quatro pontos e superou o Salzburg nos critérios de desempate.

Superou polêmica

E o gol do brasileiro surgiu logo após polêmica vivida com a torcida encarnada. Na última sexta-feira (8), após o empate em 1 a 1 contra o Farense, o atacante Arthur Cabral fez um gesto obsceno para os torcedores. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais é possível ver Arthur Cabral mostrando o dedo do meio para o grupo de torcedores que estavam presentes na saída do Estádio da Luz, em Portugal.

Em suas redes sociais oficiais, Arthur Cabral publicou um vídeo onde disse estar arrependido do que fez e alegou que o episódio não voltará a acontecer. O jogador ainda falou que ele e sua família foram insultados por torcedores.