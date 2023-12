Arthur Cabral faz gesto obsceno para torcedores do Benfica na saída do estádio

O Benfica empatou em 1 a 1 com o Farense na sexta-feira (8) e, na saída do estádio, o atacante Arthur Cabral fez um gesto obsceno para os torcedores que estavam presentes. O vídeo do jogador viralizou nas redes sociais.

No vídeo é possível ver Arthur Cabral mostrando o dedo do meio para o grupo de torcedores que estavam presentes na saída do Estádio da Luz, em Portugal.

Arthur Cabral a saudar efusivamente os adeptos do Benfica. pic.twitter.com/m22FHRcY9U — 𝕳𝖚𝖌𝖔 𝕱𝖎𝖑𝖎𝖕𝖊 (@HugoAlv14013153) December 9, 2023

Em suas redes sociais oficiais, Arthur Cabral publicou um vídeo onde disse estar arrependido do que fez e alegou que o episódio não voltará a acontecer. O jogador ainda falou que ele e sua família foram insultados por torcedores.

No Campeonato Português, o Benfica soma 30 pontos e tem apenas um a menos que o Sporting, que o líder da competição. Na Champions League, o clube português, já eliminado, é o lanterna do Grupo D e soma apenas um ponto. Arhtur Cabral, na equipe, soma dois gols em 16 jogos.