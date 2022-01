Arthur Cabral entra na mira do West Ham, da Inglaterra

O atacante Arthur Cabral, do Basel-SUI, está na mira do futebol inglês para a sequência da temporada de 2022. Segundo o site Goal, o atleta de 23 anos entrou no radar do West Ham, que já fez contato com o staff do centroavante para a contratação.

Vale ressaltar que o time suíço exige o pagamento de 15 milhões de euros (R$ 95,5 mi) em uma eventual venda. Na última janela de transferência, o jogador foi especulado em diversos equipes, como Hertha Berlin-ALE, Zenit-RUS e Barcelona-ESP.

Arthur é um dos principais brasileiros em atividade no exterior, somando 27 gols em 31 partidas na atual temporada. Na Suíça desde 2019, se consolidou como artilheiro e tem vínculo até junho de 2023. O centroavante foi revelado na base do Ceará.

Ceará de olho

O Ceará Sporting Club monitora a situação de Arthur Cabral e pode lucar com uma eventual transferência. A gestão alega ser detentora do direito de 15% de mais valia de uma venda internacional, sendo o Palmeiras o dono de outros 15%. Acordo teria ocorrido no momento em que o atacante, revelado pelo Vovô, se transferiu ao Basel-SUI.

Vale ressaltar que o time alvinegro vendeu o centroavante ao Palmeiras por R$ 5,5 milhões. Depois, lucrou com a negociação do jogador para a Europa. Mas há um impasse, visto que os paulistas acreditam ter direito a todo o percentual de Arthur.