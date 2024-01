Arthur Cabral contribui com gol e assistência em classificação do Benfica na Taça de Portugal; veja

O atacante Arthur Cabral vem fazendo a diferença para o Benfica na temporada 2023/2024. Após marcar o gol que garantiu uma vaga na Liga Europa para a equipe portuguesa, o atleta, revelado pelo Ceará, foi peça fundamental na vitória por 3 a 2 sobre o Braga, nesta quarta-feira (10), pelas oitavas de final da Taça de Portugal, contribuindo com um gol e uma assistência.

O time do brasileiro saiu atrás no placar após Zalazar marcar o primeiro do jogo. No entanto, o Benfica virou ainda na primeira etapa com gols de Rafa Silva e de Arthur, que recebeu passe, driblou o defensor e finalizou de canhota para as redes. Na segunda etapa, Zalazar igualou novamente, mas Arthur apareceu novamente e deu uma bela assistência de letra para Aursnes decretar o placar.

O resultado garantiu o Benfica nas quartas de final da copa do país. Arthur foi extremamente elogiado pelo técnico Roger Schmidt, que ressaltou o bom desempenho do atleta na partida.

"Todos veem que agora joga com mais confiança. É um bom rapaz, um bom jogador e trabalhou muito nos últimos meeses. Sofreu um pouco, porque é um 9 do Benfica e não estava a conseguir mostrar sua melhor forma, mas nos últimos jogos esteve bem", falou em coletiva.