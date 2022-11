Arsenal x Zurich: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Arsenal e Zurich entram em campo nesta quinta-feira (3), às 17h de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres (ING), para disputar a sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa 22/23. As equipes estão no Grupo A.

O Arsenal, mandante nesta partida, está na liderança, somando 12 pontos em cinco jogos disputados na competição. Na última rodada a equipe inglesa perdeu para o PSV por 2 a 0, jogando fora de casa. Já o Zurich ocupa atualmente a última colocação do grupo, com apenas três pontos somados em cinco partidas. A equipe vem de vitória sobre o Bodo/Glimt por 2 a 1, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Holding, Gabriel e Tierney; Odegaard, Lokonga e Vieira; Nelson, Nketiah e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Zurich: Brecher; Mets, Aliti e Kamberi; Boranijasevic, Selnaes, Conde e Guerrero; Marchesano; Okita e Tosin. Técnico: Bo Henriksen.

ARSENAL X ZURICH | FICHA TÉCNICA

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Data: 03/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)

Assistentes: Jo de Weirdt (BEL) e Rien Vanyzere (BEL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Dennis Higler (HOL)