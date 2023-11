Arsenal x Sevilla: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Nesta quarta-feira (8), as equipes de Arsenal e Sevilla entram em campo pelo Grupo B da Liga dos Campeões. O jogo acontece no Emirates Stadium (Inglaterra) às 17 horas de Brasília. A equipe da Inglaterra ocupa a primeira posição na tabela com seis pontos em três jogos. Já os espanhóis ocupam a terceira posição, com apenas dois pontos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela HBO Max

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Jorginho, Vieira, Declan Rice; Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Sevilla: Nyland; Jesus Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Soumare, Ivan Rakitic, Sow; Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos. Técnico: Diego Alonso.

FICHA TÉCNICA | ARSENAL X SEVILLA

Estádio: Emirates Stadium (Inglaterra).

Data: quarta-feira, 8 de Novembro.

Horário: 17h00 (horário de Brasília).