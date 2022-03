Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Arsenal enfrenta o Liverpool nesta quarta-feira (16), às 17h15 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em jogo atrasado da 27ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, o Arsenal está na 4ª colocação, com 51 pontos. O Liverpool é o vice-líder da competição, com 66 - a liderança é do Manchester City, que tem 70.

Onde vai passar

A partida tem transmissão ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Mané e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Arsenal x Liverpool

Local: Emirates Stadium, em Londres.

Emirates Stadium, em Londres. Data: 17h15 (de Brasília), quarta-feira, 16 de março.

17h15 (de Brasília), quarta-feira, 16 de março. Árbitro: A. Marriner.

A. Marriner. Transmissão: ESPN e Stat+.