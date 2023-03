Arsenal x Everton: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Arsenal e Everton se enfrentam nesta quarta-feira, (1), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no estádio Emirates, casa do Arsenal, às 16h45.

Para a partida as equipes chegam em situações distintas. O Arsenal lidera a tabela de classificação com 57 pontos, 18 vitórias, três empates e três derrotas. O Everton assume a 18ª posição, com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas.

Em sua última partida no Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Leicester por 1 a 0, com gol do brasileiro Gabriel Martinelli e o Everton foi derrotado pelo Aston Villa por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN4 e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka, Jorginho e Ødegaard; Saka, Martinelli e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski e Mykolenko; Gueye, Iwobi, Doucouré, Onana e McNeil; Maupay. Técnico: Sean Dyche.

ARSENAL X EVERTON | FICHA TÉCNICA

Data: 01/03/2023

Horário: 16h45

Local: Emirates Stadium

Árbitro: Simon Hooper