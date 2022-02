Arsenal 2x1 Brentford: fim de jogo

O Arsenal venceu o Brentford por 2 a 1 neste sábado (19), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League). No Arsenal Stadium, o time de Londres foi superior na partida e conseguiu os gols com Emile Smith Rowe e Saka, enquanto Christian Nørgaard descontou o resultado.

Com o resultado, o Arsenal subiu para a 6ª posição, com 42 pontos. Já o Brentford seguiu na 14ª colocação, com 24.

Arsenal x Brentford: saiba como foi o jogo

Arsenal x Brentford

Local: Emirates Stadium, em Londres.

Emirates Stadium, em Londres. Data: sábado, 19 de fevereiro.

sábado, 19 de fevereiro. Horário: 12h (de Brasília).

Árbitro: J. Moss.