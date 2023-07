Arsenal x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Arsenal e Barcelona entram em campo na noite desta quarta-feira (26), às 23h30 de Brasília, no SoFi Stadium, em Inglewood (EUA), para disputar um amistoso internacional entre clubes.

O Arsenal é uma das principais equipes do futebol mundial e conta com jogadores brasileiros importantes em seu elenco, como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. O mesmo acontece com o Barcelona, que tem nomes como Ter Stegen, Gundogan, Raphinha e Lewandowski em seu plantel.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TNT e HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Ramsdale; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Tierney; Declan Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Martinelli e Gabriel Jesus Técnico: Mikel Arteta.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Iñigo Martínez e Marcos Alonso; Kessié, Gündogan e Pedri; Raphinha, Ansu Fati e Lewandowski. Técnico: Xavi.

ARSENAL X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

Competição: amistoso internacional

Local: SoFi Stadium, em Inglewood (EUA)

Data: 26/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 23h30 (de Brasília)