Arsenal vence Watford com gol de brasileiro e entra no G4 do Inglês

O Arsenal venceu o Watford fora de casa neste domingo (6), e entrou no G4 do Campeonato Inglês. Os Gunners venceram no Vicarage Road por 3 a 2, com gol do brasileiro Gabriel Martinelli, se mantendo firme na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

Além de Martinelli, o Arsenal marcou com Odegaard e Saka fizeram os outros gols do Arsenal. Cucho Hernandez e Sissoko descontaram para o Watford.

What it means!



✅ 𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 win

✅ 𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 three points #WATARS pic.twitter.com/dDI7q8kJ22 — Arsenal (@Arsenal) March 6, 2022

Na tabela

A equipe do técnico Mikel Arteta está em 4º com 48 pontos (4º lugar), um à frente do Manchester United que ainda joga na rodada, mas que tem dois jogos a mais.

O Watford segue na penúltima colocação, com 19 pontos, três atrás do Everton, 17º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Pelo Campeonato Inglês, o Arsenal volta a jogar no domingo (13), em casa, às 13h30 contra o Leicester.

