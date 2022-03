Arsenal vence Leicester e recupera quarta posição na Premier League

O Arsenal fez o dever de casa e venceu o Leicester por 2 a 0 neste domingo (13). A partida da 29ª rodada da Premier League começou às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Thomas Partey e Alexandre Lacazette marcaram para os anfitriões. É a quarta vitória seguida dos Gunners.

Com o resultado, os Gunners sobem duas posições e estão em quarto no Campeonato Inglês. A campanha soma 51 pontos com 16 vitórias, três empates e sete derrotas. As raposas seguem em 12º na tabela com 33 pontos. O Leicester soma nove vitórias, seis empates e 11 derrotas.

O JOGO

No primeiro tempo, a equipe de Mikel Arteta conseguiu controlar a pressão adversária. Schmeichel, goleiro do time visitante, resistiu, mas os Gunners logo balançaram as redes diante da torcida.

Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, Partey sobe e abre o placar para o Arsenal. O Leicester ainda criou jogadas perigosas no setor ofensivo, mas Ramsdale fez duas grandes defesas e segurou a vantagem até o intervalo.

Na volta, o árbitro acionou o VAR e marcou pênalti a favor do Arsenal após toque de mão de Söyüncü. Aos 14’, Lacazette assumiu a responsabilidade da cobrança e ampliou o placar para 2 a 0. Apesar das investidas do time adversário, o resultado não mudou.

