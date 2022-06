Arsenal encaminha contratação de Gabriel Jesus por R$ 290 milhões, diz jornalista

O Arsenal encaminhou a contratação do atacante Gabriel Jesus por 45 milhões de libras (cerca de R$ 290 milhões). A equipe londrina acertou as bases com o Manchester City, clube que detém os direitos do brasileiro, e depende apenas do aceite do atleta. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado europeu.

Revelado pelo Palmeiras, a venda de Gabriel Jesus deve render R$ 20 milhões ao clube paulista, sendo 5% em direitos econômicos e 2,09% do mecanismo de solidariedade da FIFA.

Aos 25 anos, Jesus está na Europa desde 2016. No clube inglês, disputou 236 partidas, com 95 gols marcados e 41 assistências.