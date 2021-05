Jorge Wilstermann x Arsenal de Sarandí: veja os melhores resultados para o Ceará no jogo de hoje

O Ceará entra em campo na Copa Sul-Americana somente na quinta-feira (20), mas mantém o foco em novo jogo importante: Jorge Wilstermann-BOL e Arsenal de Sarandí-ARG se enfrentam nesta quarta (19), às 19h15, na Bolívia. O duelo ocorre no estádio Félix Capriles, na abertura da 5ª rodada do Grupo C.

O confronto é importante para a classificação alvinegra. Na tabela, o time está na liderança com seis pontos. O Bolívar-BOL surge logo atrás, com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior: 2 a 1.

O Arsenal surge na 3ª posição, com cinco. Logo, se o clube argentino vencer o adversário boliviano, lanterna do chaveamento com dois, pode assumir a ponta de modo parcial - ficará no posto se o confronto entre Ceará e Bolívar terminar empatado.

Pelo regulamento, apenas o líder do chave avança à 2ª fase. Nas contas alvinegras, o plantel de Guto Ferreira tem uma decisão em solo cearense para se aproximar da classificação. O último confronto será com o Jorge Wilstermann, no dia 27 de maio, no exterior.

Melhor resultado

Na Copa Sul-Americana, o Ceará deve manter o foco no Bolívar, mas tem resultados mais vantajosos para Jorge Wilstermann x Arsenal. Pela classificação, a torcida alvinegra deve ser por placares favoráveis aos bolivianos, de preferência por um empate.

Legenda: Bolívar e Ceará empataram sem gols no Estádio Hernando Siles, na Bolívia Foto: Aizar Raldes/AFP

A igualdade, apesar de manter os argentinos vivos, também elimina o Jorge Wilstermann. Como a equipe está próxima da zona de rebaixamento no Campeonato Boliviano, a Sul-Americana deixaria de ser prioridade ao “El Aviador”.

Com o calendário apertado, o Ceará tem também a semifinal do Campeonato Cearense nesta quarta (19). Em jogo único, enfrenta o Ferroviário às 15h30, na Arena Castelão, e precisa da vitória para se garantir na finalíssima. O Diário do Nordeste acompanha todos os lances em tempo real.