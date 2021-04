Arsenal de Sarandí aposta em proposta agressiva de jogo; saiba como chega o rival do Ceará

"O Arsenal parece ter revivido". Foi assim que o jornal argentino Olé classificou o momento do próximo rival do Ceará na Copa Sul-Americana: o Arsenal de Sarandí. A partida ocorre nesta terça-feira (27), às 21h30, na Argentina, e marca o primeiro compromisso oficial do time alvinegro no exterior.

Histórico para o elenco cearense, o confronto coloca em xeque a fase do adversário. No dia do sorteio da fase de grupos da competição da Conmebol, o time estava na lanterna da 1ª divisão do Campeonato Argentino. Na estreia da Sula com o Bolívar, foi derrotado por 2 a 1 em La Paz, na Bolívia.

Em semanas, o "time do viaduto", como é conhecido no próprio país, deixou a crise e somou bons resultados. No torneio nacional, empatou com River Plate e venceu Godoy Cruz, Racing e Defensa y Justicia.

Últimos jogos do Arsenal de Sarandí em 2021

03.04 - Arsenal de Sarandí 0x0 River Plate | Campeonato Argentino

11.04 - Godoy Cruz 2x3 Arsenal de Sarandí | Campeonato Argentino

18.04 - Arsenal de Sarandí 2x1 Racing | Campeonato Argentino

22.04 - Bolívar 2x1 Arsenal de Sarandí | Copa Sul-Americana

25.04 - Defensa y Justicia 0x1 Arsenal de Sarandí | Campeonato Argentino

Com uma das menores folhas salariais da elite, o time comandado por Sergio Rondina tem uma postura sólida na defesa e apresenta um plantel de força física. Nos confrontos anteriores, parte dos titulares foi poupado.

A provável escalação é: Alejandro Medina; Julián Navas, Gaston Suso, Ignacio Gariglio, Emiliano Papa; Juan Andrada, Picco, Emiliano Méndez, Nicolás Castro; Albertengo e Jhonatan Candia. O esquema padrão é o 4-4-2, mas o sistema tático foi alternado para 5-3-2 e 4-3-3 em jogos recentes.

Força do Arsenal

Legenda: Estádio Júlio Humberto Grondona, em Sarandí, na Argentina Foto: reprodução

Em busca do resultado, o Arsenal de Sarandí vai jogar com uma proposta mais ofensiva. O ponto forte do ataque é o lado esquerdo, com a dobradinha de Nicolás Castro e Jesús Soraire.

O setor concentra as principais jogadas da equipe. Como alternativa, conta também com o centroavante Albertengo, forte no jogo aéreo.

Do elenco, o principal destaque é o lateral esquerdo Emiliano Papa, com passagens marcantes pelo Vélez Sarsfield e pela Seleção Argentina. Na mescla de experiência e juventude, nomes como Farioli e Picco são outras armas de velocidade. Na criação, os meias Alan Ruiz e Jhonatan Candia são referências.