Arsenal anuncia a contratação de Gabriel Jesus, ex-Manchester City

O Arsenal oficializou nesta segunda-feira (4) a contratação do atacante Gabriel Jesus, ex-Manchester City. As partes anunciaram um acordo até o fim de 2027, em negociação que avançou nos últimos dias.

As partes não revelaram as cifras do acordo, mas a imprensa britânica afirma que o Arsenal desembolsou 45 milhões de libras pelo jogador (cerca de R$ 290 milhões). A transferência beneficia diretamente o Palmeiras, clube responsável pela formação do atleta, que deve deve receber R$ 20 milhões.

No time de Londres, o jogador da Seleção Brasileira vai voltar a trabalhar com Mikel Arteta, que foi auxiliar técnico de Pep Guardiola no City. "Conversamos algumas vezes sobre o clube, sobre os jogadores, o projeto e o futuro", disse o brasileiro. "Acredito 100% em Mikel. Tive bons momentos trabalhando com ele, é um grande treinador", afirmou.

Histórico

O atacante de 25 anos desembarca no Arsenal com 95 gols em 236 jogos com a camisa do City, que vem dominando o futebol inglês nos últimos anos, ao lado do Liverpool. Desde agosto de 2016 na equipe, Jesus participou da conquista de quatro títulos do Inglês, três edições da Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra.