Arquibancada desaba em evento de motocross e deixa cerca 60 pessoas feridas; veja vídeo

Arquibancada cai durante evento de motocross e deixa cerca de 60 pessoas feridas. O acidente ocorreu em Jurema, em Pernambuco, no último domingo. Quatro pessoas seguem internadas, incluindo duas crianças.

A arquibancada do público cedeu durante a prova. Ela foi montada por uma empresa terceirziada também responsável por outros eventos na cidade.

O Corpo de Bombeiros esteve no local nesta segunda-feira (12) e informou que não houve solicitação do município para vistoriar o equipamento previamente. Um laudo vai apontar as causas do acidente.



Os feridos, entre eles idosos e crianças, foram socorridos pelo SAMU e levados para os hospitais de Lajedo, Caruaru, Recife e Garanhuns.

Por meio de nota, a prefeitura de Jurema, que é organizadora do 30º Motocross, lamentou o ocorrido e informou que os feridos foram prontamente atendidos.

A programação foi adiada e nova data será divulgada pelos canais da prefeitura. No entanto, a programação de shows da última noite, que traz a comemoração do aniversário de 94 anos da cidade, foi mantida.

VEJA VÍDEO:

