Argentinos Juniors x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentinos Juniors x Corinthians duelam nesta quarta-feira (24), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG) pela Libertadores. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos e acontece às 21h30.

O Timão é o 3º do Grupo E, com apenas 3 pontos e quer evitar a eliminação precoce. O time argentino é o líder com 7 pontos, enquanto o Independiente Del Valle tem 6.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Globo, ESPN, Star+

Palpites

inter@

Escalação



Argentinos Juniors

Martín Arias; Mac Allister, Di Cesare e Torren; Cabrera, Álan Rodriguez, Moyano e Montiel, Verón, Matilli e Gabriel Ávalos (Heredia). Técnico: Gabriel Milito.



Corinthians

Cássio (Carlos Miguel); Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera e Maycon; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Argentinos Juniors x Corinthians

Estádio: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG)

Horário: 21h30.(de Brasília), quarta-feira, 24 de maio