Argentino Manuel Lanzini faz piada com Paquetá no West Ham com miniatura de taça da Copa; veja vídeo

O meia-atacante argentino Manuel Lanzini brincou com o meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, seu companheiro no West Ham, após a conquista da Copa do Mundo pela Argentina. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os dois jogadores brincando no vestiário e Lanzini provocando Paquetá com uma taça em miniatura.

No vídeo, Lanzini brinca com Paquetá ao perguntar "Cadê a Copa, Lucas?". O brasileiro levou a situação na brincadeira. Aos risos, entregou a taça em miniatura para Lanzini e disse: "Toma para você a terceira, nós temos cinco". O momento foi registrado pelo próprio jogador e divulgado nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO:

Lanzini zoando o Paquetá no vestiário do West Ham: “Cadê a Copa?”



Paquetá: “Toma a sua terceira, nós temos 5.”



🎥 Reprodução pic.twitter.com/rbT9CmWPFW — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 23, 2022

Manuel Lanzini tem 29 anos e já chegou a vestir a camisa da seleção argentina em algumas oportunidades, mas não foi convocado para a Copa do Mundo do Catar. Por outro lado, Lucas Paquetá, de 25 anos, foi titular absoluto da Seleção Brasileira no Mundial. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final pela Croácia, enquanto a Argentina foi campeã.

O West Ham, clube de Manuel Lanzini e Lucas Paquetá, volta a campo na próxima segunda-feira (26). Os Hammers entram em campo no Emirates Stadium para enfrentar o Arsenal pela 17ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. O West Ham está atualmente na 16ª colocação, somando 14 pontos em 15 rodadas disputadas.