Argentina x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

A Argentina entra em campo neste domingo (10), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Uruguai, pela 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Será uma disputa entre o vice-líder e o quarto colocado na tabela de classificação. Com 19 pontos, os argentinos estão atrás apenas do Brasil, que tem 27. Já os uruguaios têm 16 pontos e precisam da vitória para continuarem no G4.

Palpite para Argentina x Uruguai

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV.

Prováveis escalações

Argentina

Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Di María, Messi e Papu Gómez; Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Uruguai

Muslera; Nandez, Giménez, Godín e Viña; Valverde, Vecino, Bentancur e de la Cruz; Rodríguez e Suárez. Técnico: Óscar Tabárez.

Ficha técnica

Argentina x Equador - 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

Data: 10/10/2021 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Transmissão: SporTV