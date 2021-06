Argentina x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Argentina entra em campo nesta sexta-feira (18), às 21 horas (horário de Brasília), contra o Uruguai pela Copa América. A partida será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A seleção argentina está pressionada na competição após o empate com o Chile na estreia em 1 a 1. Já os celestes irão fazer estreia no torneio continental do Grupo A.

O confronto também marca o reencontro do craque Lionel Messi, da Argentina, com o centroavante Luis Suárez, do Uruguai. Amigos fora de campo, os jogadores formavam dupla no Barcelona nas últimas temporadas, mas o uruguaio se transferiu ao Atlético de Madrid-ESP na temporada de 2020-2021.

Transmissão

A partida será transmitida pelo canal ESPN Brasil.

Palpites

Escalação

Argentina: Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Nico González (Di María).

Técnico: Lionel Scaloni.

Uruguai: Muslera; González, Giménez, Godín e Cáceres; Torres, Torreira, Valverde e Rodríguez; Suárez, Cavani.

Técnico: Óscar Tabárez.

Argentina x Uruguai

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Horário: 21h (de Brasília) desta sexta-feira (18)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

VAR: Wagner Reway (ARG)