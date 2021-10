Argentina x Peru ao vivo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Argentina e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 20h30, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

As duas equipes estão em situações opostas na tabela de classificação. Os argentinos ocupam a vice-liderança, com 22 pontos, atrás apenas do Brasil, com 28 pontos. Com vaga encaminhada para o Mundial, o time de Lionel Messi vem de uma grande vitória sobre o Uruguai, de 3 a 0, e busca encurtar a distância para os brasileiros.

Enquanto isso, a Seleção Peruana está na 7ª colocação, com 11 pontos somados em iguais 11 jogos disputados. Uma campanha muito irregular sob o comando de Ricardo Gareca. Nas últimas cinco partidas, empatou uma, venceu duas e perdeu outras duas.

Acompanhe ao vivo:

Onde assistir

A transmissão da partida será do SporTV 2.

Palpites para Argentina x Peru

inter@

Prováveis escalações

Argentina

Emiliano Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Peru

Gallese; Lora, Ramos, Callens e Marcos López; Aquino, Yotún, Farfán, Cueva e Gabriel Costa; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Argentina x Peru

Onde: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

Data: 14/10, às 20h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Auxiliares: Marcelo Van Gasse (BRA) e Fabricio Vilarinho (BRA)