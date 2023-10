Argentina x Paraguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Paraguai entram em campo nesta quinta-feira (12), às 20 horas, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG), para disputar a 3ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Albiceleste, atual campeã do Mundo, ocupa atualmente a 2ª colocação na tabela de classificação, com 6 pontos conquistados em duas rodadas, ao vencer Equador (1x0) e Bolívia (3x0). Já o Paraguai está na 6ª posição com apenas 1 ponto: a equipe empatou em 0 a 0 com o Peru em casa e perdeu para a Venezuela por 1 a 0 fora.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo: SporTV 2.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Nico González. (Técnico: Lionel Scaloni)

PARAGUAI

Coronel; Espínola, Gustavo Gómez, Balbuena e Espinoza; Giménez, Villasanti, Rojas, Sosa e Almirón; Sanabria. (Técnico: Daniel Garnero)

Argentina e Paraguai | FICHA TÉCNICA

Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026 - 3ª rodada

Data e horário: 12/10/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)