Argentina x Jamaica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção da Argentina entra em campo nesta terça-feira (27) pelos últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo do Catar. A equipe encara a Jamaica na Red Bull Arena, em Harrison, nos Estados Unidos, às 21h (de Brasília). No Brasil, o confronto não terá transmissão oficial ao vivo com imagens.

Com o comando de Lionel Scaloni, o time consolidou uma formação titular, que conquistou a Copa América passada, de 2021, contra o Brasil e ainda bateu a Honduras por 3 a 0 em amistoso na sexta-feira passada (23), com gols de Messi, duas vezes, e Lautaro Martínez.

Preparação final

A Argentina enfrentou Jamaica e Honduras nos amistosos finais para a Copa. Nenhum dos adversários conquistou uma vaga para o Mundial de 2022.

No torneio, os argentinos estão no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polônia. O torneio do Catar começa dia 20 de novembro, com encerramento em 18 de dezembro.

Palpite

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo com imagens para o Brasil.

Prováveis escalações

Argentina | Rulli; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Fernandez e Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez e Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni.

| Rulli; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Fernandez e Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez e Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni. Jamaica | Barnes; Mariappa, Lowe, Brown e Bell; Stewart e Russell; Reid, Morrison e Bailey; Antonio. Técnico: Theodore Whitmore.

Argentina x Jamaica | Ficha Técnica

Competição : Amistoso para Copa do Mundo de 2022.

: Amistoso para Copa do Mundo de 2022. Local : Red Bull Arena, em Harrison, nos Estados Unidos.

: Red Bull Arena, em Harrison, nos Estados Unidos. Data : 27/09/2022 (sexta-feira).

: 27/09/2022 (sexta-feira). Horário : 21h (de Brasília).

: 21h (de Brasília). Transmissão: não haverá transmissão ao vivo oficial com imagens para o Brasil.