Argentina x Honduras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção da Argentina entra em campo nesta sexta-feira (23) pelos últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo do Catar. O time enfrenta Honduras no Hard Rock Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos, às 21h (de Brasília). No Brasil, o confronto não terá transmissão oficial ao vivo com imagens.

Com o comando de Lionel Scaloni, o time consolidou uma formação titular, que conquistou a Copa América de 2021 contra o Brasil e ainda bateu a Itália por 3 a 0 pela Supercopa entre os vencedores da Conmebol e Uefa.

Preparação final

Além de Honduras, a Argentina encara a Jamaica na próxima terça-feira (27), às 21h, na Red Bull Academy Training, em New Jersey, nos EUA. Nenhum dos adversários conquistou vaga na Copa do Mundo de 2022.

No torneio, os argentinos estão no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polônia. O Mundial começa dia 20 de novembro, com encerramento em 18 de dezembro.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo com imagens para o Brasil.

Prováveis escalações

Argentina | Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Honduras | Lopez; Pereira, Maldonado, Melendez, Elvir; Benavides, Flores, Arriaga; Rivas, Quito, Palma. Técnico: Otto Addo.

Argentina x Honduras | Ficha Técnica

Competição : Amistoso para Copa do Mundo de 2022.

: Amistoso para Copa do Mundo de 2022. Local : Hard Rock Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos. Data : 23/09/2022 (sexta-feira).

: 23/09/2022 (sexta-feira). Horário : 21h (de Brasília).

: 21h (de Brasília). Transmissão: não haverá transmissão ao vivo oficial com imagens para o Brasil.